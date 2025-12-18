Advierte diputada riesgos por falta de personal médico en hospitales

La carencia de personal médico y técnico en hospitales públicos y privados de Tamaulipas representa un riesgo directo para la vida de los pacientes, advirtió la diputada local Patricia Mireya Saldívar al promover un exhorto dirigido a la Secretaría de Salud del Estado.

La legisladora señaló que es necesario implementar mecanismos que garanticen la disponibilidad permanente de personal capacitado para atender de manera inmediata emergencias quirúrgicas y diagnósticas, en coordinación con las instituciones de salud del sector público y privado.

Expuso que la salud debe atenderse como una prioridad social, mediante acciones eficaces que aseguren su acceso universal y la protección de la población, al tratarse de un derecho fundamental.

Recordó que la Constitución Política reconoce el derecho a la salud y obliga al Estado a procurar de forma permanente la calidad de los servicios médicos que se brindan a la ciudadanía.

Indicó que, en el ámbito social, este derecho implica la responsabilidad de atender los problemas que afectan a la colectividad a través de políticas públicas claras, así como la supervisión y control de calidad de los servicios de salud.

Saldívar explicó que en casos de urgencia, como un dolor abdominal intenso, la falta de personal para realizar estudios inmediatos, como ultrasonidos, impide identificar la causa del padecimiento y retrasa el tratamiento adecuado.

Finalmente, puntualizó que la Secretaría de Salud cuenta con facultades legales, conforme a la Ley de Salud del Estado, para atender esta problemática, por lo que consideró jurídicamente procedente reforzar la disponibilidad de personal médico las 24 horas, los siete días de la semana.