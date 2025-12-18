Participa UAT en agenda nacional para el fortalecimiento de la educación superior

El rector de la Universidad Autónoma de Tamaulipas (UAT), Dámaso Anaya Alvarado, participó en

la 18ª Sesión Ordinaria del Consejo Nacional para la Coordinación de la Educación Superior

(CONACES), celebrada en la capital del país y convocada por la Secretaría de Educación Pública

(SEP).

Durante su asistencia a este evento, el rector Dámaso Anaya reafirmó el compromiso de sumar los

esfuerzos de la UAT en la agenda nacional para fortalecer la educación superior mediante la

vinculación con asociaciones clave, la colaboración con otras instituciones y la alineación de sus

políticas académicas con las directrices nacionales.

La reunión, realizada este martes 16 de diciembre, fue presidida por el titular de la SEP, Mario

Delgado Carrillo, quien destacó la importancia de este encuentro que marca las acciones para

continuar mejorando la educación superior en beneficio de las y los jóvenes.

El funcionario federal reafirmó también el compromiso de planificar en conjunto, generar

mecanismos de coordinación y de avanzar con innovación, ciencia y tecnología hacia el

fortalecimiento de la educación superior.

En el desarrollo de los trabajos realizados en el histórico edificio de la SEP, intervino también la

titular de la Secretaría de Ciencia, Humanidades, Tecnología e Innovación (SECIHTI), Rosaura Ruiz

Gutiérrez, con la presencia del secretario general ejecutivo de la Asociación Nacional de

Universidades e Instituciones de Educación Superior (ANUIES), Luis González Placencia.

Durante la sesión del CONACES, los integrantes de este órgano de coordinación y reflexión,

debatieron sobre las políticas públicas en materia de educación superior y analizaron los retos y

avances logrados a lo largo del año.

En ese sentido, se abordó una amplia agenda de trabajo, destacándose, entre otros temas, la

presentación de avances de las comisiones del CONACES, tales como la Actualización e

Implementación del Programa Nacional de Educación Superior (PRONES) 2025-2030, la Estrategia

de Impulso de la Investigación Científica y Humanística, el Desarrollo Tecnológico y la Innovación,

la comisión para el Fortalecimiento del Sistema de Evaluación y Acreditación de la Educación

Superior (SEAES) y la comisión del Plan de Acción para la Igualdad de Género e Impulso a la Cultura

de Paz y Vida Saludable.

Asimismo, se presentó la plataforma SaberesMX y el curso “LibreMente SanaMente: jóvenes por la

paz y contra las adicciones”, con la presencia de autoridades educativas del gobierno federal, de

las entidades federativas y representantes de las instituciones universitarias, tecnológicas y

politécnicas de todo el país.