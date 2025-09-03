Abre SSP servicio de reclutamiento para Guardia Estatal y Custodios

Alberto Serna

Ciudad Victoria, Tamaulipas.- La Secretaría de Seguridad Pública de Tamaulipas abrió convocatoria para quienes deseen integrarse a la Guardia Estatal y a los Cuerpos de Vigilancia, Custodia y Seguridad, con el propósito de fortalecer las filas de quienes trabajan en la protección de las familias tamaulipecas.

Los interesados podrán registrarse a través del enlace oficial https://forms.gle/M7HFa2jWeuDLQjNx8 o acudir directamente al Complejo Estatal de Seguridad Pública, ubicado en Carretera Interejidal km. 0.600, en Ciudad Victoria, Tamaulipas. También se encuentra disponible la línea gratuita 800 122 23 36 para orientación y dudas sobre el proceso.

Como parte del programa de reclutamiento, se llevarán a cabo las “Brigadas Transformando Familias”, que recorrerán distintos municipios de la entidad en el último cuatrimestre del año, mismas que serán el 23 de septiembre en Nuevo Laredo, el 30 de este mes en Reynosa, en octubre se realizarán el día 7 en San Nicolás, el 9 en Villa de Casas, en el mes de noviembre, el día 4 en Tampico, el 5 en Madero, el 11 en Altamira, el 13 en Soto la Marina y el 25 en Aldama.

Mientras tanto en el mes de diciembre, el día 2 será en Xicoténcatl, el 4 en Gómez Farías y el 13 en Matamoros.

En la Ciudad de México, los procesos de reclutamiento se realizan en línea, facilitando el acceso a aspirantes que residen fuera del estado.

Dentro de los requisitos, los aspirantes deberán presentar la documentación en original, entre la que se encuentra; acta de nacimiento, cartilla del servicio militar (en el caso de los hombres), CURP, credencial de elector, comprobante de estudios con bachillerato concluido, comprobante de domicilio, currículum vitae, referencias personales, laborales y vecinales, así como reporte de buró de crédito, certificado médico con peso y estatura, y estados de cuenta de los últimos tres meses.