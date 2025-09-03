Con 3 mil millones de pesos, Victoria quedará al “puro tiro”

Alberto Serna

Ciudad Victoria, Tamaulipas.- La capital de Tamaulipas, requiere de al menos 3 mil millones de pesos, para dejarla en perfectas condiciones, así lo aseguró el Secretario de Obras Públicas del Gobierno Municipal de Victoria, Eusebio Alfaro Reyna, quien explicó que este es el resultado de un estudio realizado.

“Nosotros ya hicimos un estudio y se requiere para dejarla más o menos en buen estado, con el deteriorado que se tiene, dejarla bien, como tres mil millones de pesos. Es un sueño”, dijo.

Señaló que en este sentido de momento se trabaja con lo que se tiene, sin embargo; se hacen esfuerzos extra y se buscan apoyos tanto estatales como federales para poder embellecer a la capital, que por muchos años ha estado abandonada.

Refirió que tras una reunión con la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT), se acordó una colaboración en conjunto, sobre todo para cambiar el rostro de los accesos a la capital.

“Tuvimos esa reunión, en donde ellos estarán trabajando hasta en donde está el límite de lo que son las carreteras federales, ya de hecho se trabaja con la entrada a la carretera El Mante, ahí se está trabajando para poder tener los accesos en buenas condiciones”, aseveró.

Señaló que en donde se concluyan los tramos federales, ellos comenzarán a trabajar para mejorar las vialidades.

“Es una buena ayuda; se va a rebajar y usar bacheo profundo y se le va a aplicar un riego de sello que es una mini carpeta, pero te queda súper bien, entonces es lo que se puede hacer”, manifestó.

Para finalizar, el secretario de Obras Públicas del municipio confirmó que todos los accesos hacia la Capital de Tamaulipas serán restaurados, “Para cambiar el rostro, sobre todo de acceso a la Ciudad”, concluyó.