Zona Centro domina el Tochito Bandera en Interzonas de la UAT

Ciudad Victoria, Tamaulipas.– La Zona Centro se proclamó campeona del torneo Interzonas de Tochito Bandera de la Universidad Autónoma de Tamaulipas, luego de imponerse con autoridad tanto en la categoría femenil como en la varonil durante la competencia celebrada el pasado fin de semana en Tampico.

Los equipos de la Zona Centro estuvieron dirigidos por los coaches David Durham, Leslie Lazo, Erick Calderón y David Monroy, quienes guiaron a sus escuadras a una destacada actuación en el emparrillado.



En la categoría femenil, el representativo de la Zona Centro logró dos importantes triunfos: primero venció 25-18 a la Zona Norte y posteriormente superó con claridad 32-6 a la Zona Sur, resultados que le permitieron quedarse con el primer lugar.

Por su parte, en la rama varonil también mostraron su dominio al derrotar 41-6 a la Zona Norte y 38-24 a la Zona Sur, asegurando así el campeonato del certamen.

Con estos resultados, la Zona Centro se adjudicó el título del Interzonas de Tochito Bandera de la Universidad Autónoma de Tamaulipas, consolidándose como el mejor representativo del torneo realizado en Tampico.