Valencia se vuelve Diabla de nuevo

Por Andrés Ramírez Acosta

Cd. Victoria, Tamaulipas.- La tamaulipeca Fernanda Valencia volverá a las filas de Diablos Rojos Femenil, luego de ser retirada de la lista de reservas y recibir el alta para integrarse al equipo que participará en la temporada 2027 de la Liga Mexicana de Softbol.

La oriunda de Altamira se desempeña como pitcher y hace aproximadamente mes y medio firmó su contrato profesional con la organización escarlata, dando un paso importante dentro de su trayectoria deportiva.

Valencia cuenta con experiencia dentro de las selecciones de Tamaulipas, donde ha destacado principalmente desde el círculo de pitcheo. Sin embargo, también ha mostrado capacidad con el bate y en distintas ocasiones ha aportado a la ofensiva, lo que le permite desempeñarse en diferentes facetas del juego.

Su llegada a Diablos Rojos se produjo a partir del tryout de la Liga Mexicana de Softbol realizado el año pasado, instancia en la que la tamaulipeca fue observada y posteriormente incorporada a la organización.

En su primera etapa permaneció en la lista de reservas, a la espera de una oportunidad dentro del plantel.

Ahora, Valencia tendrá la posibilidad de competir por un lugar dentro del roster durante la preparación rumbo a la nueva campaña. La pretemporada de Diablos Rojos Femenil comenzará en las próximas semanas, previo al arranque oficial del torneo, programado para enero de 2027.