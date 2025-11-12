Urbina se va de Expansión… pero no de Correcaminos

Cd. Victoria, Tamaulipas.– Tras la conclusión del Torneo Apertura 2025 de la Liga Expansión MX, el Club de Correcaminos anunció la salida del victorense Jorge Urbina Sánchez como director técnico del primer equipo, aunque permanecerá dentro de la institución.

El anuncio se realizó a través de un comunicado de prensa publicado en las redes sociales oficiales del club, donde el conjunto universitario dio por terminada la etapa de Urbina Sánchez al frente del equipo de Expansión MX.

“A toda nuestra afición y medios de comunicación, les informamos que Jorge Alberto Urbina Sánchez, junto a su cuerpo técnico, dejan de estar al frente de la Dirección Técnica del equipo de Correcaminos de la Liga de Expansión MX”, señala el documento.

Asimismo, el comunicado agrega:

“Les informamos también que Jorge Urbina continuará dentro del proyecto de esta institución”.

Con este movimiento, la directiva encabezada por Armando Arce Serna inicia su proceso de reestructuración deportiva de cara al Torneo Clausura 2026. Correcaminos contará con aproximadamente dos meses para conformar su nuevo cuerpo técnico y ajustar su plantilla de jugadores, luego de haber anunciado la baja definitiva de nueve futbolistas.

Jorge Urbina asumió la dirección técnica en la jornada siete del Apertura 2025, tras la salida del uruguayo Héctor Hugo Eugui. En total dirigió ocho encuentros, de los cuales rescató cinco puntos. Con una plantilla mermada, Urbina recurrió a jugadores de las Fuerzas Básicas, cerrando el torneo con elementos provenientes de la Liga Premier y TDP.