Transmitirán el Mundial de manera gratuita en Tula y Mier

Por Andrés Ramírez Acosta

Cd. Victoria, Tamaulipas.– La fiebre del Mundial de México 2026 sigue llegando a Tamaulipas. El gobernador del estado, Américo Villarreal Anaya, anunció que los Pueblos Mágicos de la entidad transmitirán de manera gratuita los partidos del torneo.

“En los municipios de Tula y Mier se transmitirán los juegos del Mundial. Esto es para fomentar la afluencia a los Pueblos Mágicos, en coordinación con el Gobierno Federal y con la participación del Estado”, señaló.

Indicó que se estarán adecuando espacios para que la población pueda acudir a presenciar los encuentros.

“Se planea la instalación de pantallas para que la gente pueda ver los partidos del Mundial y disfrutar de nuestros Pueblos Mágicos”, agregó.

Cabe señalar que, en su mayoría, los derechos de transmisión de los partidos serán operados por la plataforma de streaming Vix Premium, que adquirió los derechos del Mundial 2026