“Siempre soñé estar en un mundial”: Vallejo

Andrés A. Ramírez Acosta

Cd. Victoria, Tamps.-

¡Tras haber cumplido con el clasificatorio que marca la Federación Mexicana de Funcional Fitness, para participar en el Internacional de la disciplina, César “Chango” Vallejo, logró su plaza para representar a México e ir al Mundial, el cual tiene como sede Hermosillo, Sonora, México del 16 al 18 de diciembre .

Luego de haber pasado por los filtros para ser uno de los miembros del representativo azteca, el cual se divide en dos partes, la primera es un open, donde se selecciona el 30% del total de los inscritos; mientras que la segunda etapa fue a través del Campeonato Nacional. Ahora peleará el victorense y se codeará con la crema y nata de este deporte, ya que se espera la participación de más de 60 países de todo el mundo.

“En lo personal, me siento muy feliz, contento conmigo mismo, ya que logré llegar este punto, saber que la constancia, disciplina, trabajo duro y paciencia han rendido sus frutos”, detalló.

Añadió que, desde muy pequeño siempre soñó estar en un mundial, luego de 28 años que lleva haciendo deporte se cumple el primer paso del evento.

“He tenido un buen año competitivamente hablando, subiendo a podios nacionales y uno internacional, pero no siempre fue así, he aprendido con el tiempo que ganar una competencia no te hace buen atleta, tener seguidores en Instagram no te hace buen atleta, pero también perder una competencia no te hace mal atleta”, destacó.

Detalló que, la constancia, dedicación, disciplina, esfuerzo y mucha paciencia, son la clave para que se den las cosas; “con el tiempo se te irán dando los resultados que mereces, todos tenemos un tiempo diferente para que lleguen, no hay que compararnos con los demás, si no ir avanzando y ser mejor que nosotros mismo día con día”, concluyó.