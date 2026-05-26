Tamaulipeco da el salto a Rayados

Por Andrés Ramírez Acosta

Cd. Victoria, Tamaulipas.- El futbol tamaulipeco sigue exportando talento. El joven José Luciano Torres López fue anunciado como nuevo integrante de las Fuerzas Básicas de Rayados de Monterrey, tras destacar con el equipo formativo Rayados Bartam de Tampico.

La noticia fue dada a conocer por la organización porteña, que celebró con orgullo el crecimiento deportivo del juvenil, quien hace apenas un año conquistó la Copa Rayados en la categoría 2009, logro que hoy se traduce en una importante oportunidad para continuar su desarrollo dentro de una de las instituciones más importantes del futbol mexicano.

Desde Rayados Bartam reconocieron el esfuerzo, la disciplina y la constancia que Luciano ha mostrado a lo largo de su proceso formativo, cualidades que le permitieron captar la atención del club regiomontano.

Asimismo, destacaron el respaldo incondicional de la familia del jugador, a quienes señalaron como una pieza clave en su crecimiento tanto personal como deportivo.

Con este fichaje, conocido también como “Chano”, José Luciano se suma a la lista de jóvenes tamaulipecos que buscan abrirse camino en el futbol profesional, mientras que Rayados Bartam reafirma su compromiso con la formación y proyección de nuevos talentos en la región.