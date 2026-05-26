Banda de Música Militar amenizará inauguración del Torneo Academias Correcaminos UAT

Victoria, Tamaulipas.- Como parte de la fiesta deportiva que se vivirá durante la inauguración del Torneo de Futbol Academias Correcaminos UAT, la Banda de Música de la IV Región Militar del Ejército Mexicano, de Monterrey, Nuevo León, se estará presentando este viernes 29 de mayo en Ciudad Victoria, Tamaulipas.

Este evento que organiza la Universidad Autónoma de Tamaulipas y la Secretaría de Vinculación, estará iniciando a partir de las 18:30 horas en el Estadio Universitario “Prof. Eugenio Alvizo Porras”, con la presentación musical de los elementos militares, que interpretarán melodías regionales a su estilo para amenizar la tarde de los asistentes.

La Banda de Música se conforma por elementos reclutados de diferentes estados de la República Mexicana como Oaxaca, Estado de México, Puebla y Nuevo León, quienes se han preparado profesionalmente en el ámbito musical y dispuestos a superarse en la carrera de las armas.

Esta Banda de Música está compuesta por tres familias de instrumentos, maderas, metales, así como percusiones, y gracias a su conformación sinfónica, es capaz de interpretar un amplio repertorio musical.

Debido a su gran desempeño, ha recibido distintos reconocimientos entre ellos, el Primer Lugar del Concurso de Bandas de Música del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos. En 2015, integrantes de la Banda de Música formaron parte del Festival Internacional de Música Militar en Rusia y en el Encuentro de Bandas de Música Militar en Francia.

La Universidad Autónoma de Tamaulipas extiende la invitación al público en general y comunidad universitaria con ingreso al inmueble totalmente gratuito para disfrutar de la participación de la Banda de Música de la IV Región Militar del Ejército Mexicano.