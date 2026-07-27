Tamaulipas reina en León

Andrés A. Ramírez Acosta

Cd. Victoria, Tamaulipas.-

Con una destacada actuación a lo largo de seis días de competencia, la delegación de Tamaulipas firmó una sobresaliente participación en el Festival Nacional Infantil y Juvenil de Voleibol León 450, al conquistar múltiples medallas y consolidarse como una de las potencias del certamen.

El Poliforum León volvió a convertirse en el epicentro del voleibol nacional, donde el sonido de los silbatos, el rechinar de los tenis sobre la duela y el aliento incesante de las porras dieron vida a una auténtica fiesta deportiva.

Considerado el torneo más importante de Latinoamérica en categorías infantiles y juveniles, el certamen reunió a más de 17 mil niñas, niños y jóvenes, de entre 8 y 18 años de edad, quienes compitieron en 85 canchas distribuidas en cuatro sedes del municipio de León, Guanajuato.

En cuanto a participación, Tamaulipas fue la delegación con mayor presencia, al registrar 129 equipos, superando al estado anfitrión, Guanajuato, que participó con 121 conjuntos, la mayoría provenientes de León.

Dentro de los resultados más destacados para la entidad sobresale el campeonato obtenido por el Club Hormigas de Matamoros, dirigido por Carlos Tijerina, que se proclamó campeón en la categoría Infantil Menor Femenil.

Asimismo, el Club Ángeles de Reynosa, bajo la dirección de María del Refugio Bazarte, conquistó el título en la categoría Infantil Mayor Femenil, otorgándole a Tamaulipas una segunda medalla de oro.

La cosecha tamaulipeca continuó con la medalla de plata obtenida por el Club Élite de Reynosa en la categoría Juvenil Mayor Femenil.

En tanto, el Club Princess de Ciudad Victoria se adjudicó la medalla de bronce en la categoría Juvenil Menor Femenil.

Por su parte, Élite de Reynosa volvió a subir al podio al quedarse con el tercer lugar en la categoría Infantil Mayor, mientras que Madero Mexicano completó la destacada actuación de la delegación al conquistar el bronce en la categoría Infantil Menor.

Con estos resultados, Tamaulipas confirmó su crecimiento y protagonismo en el voleibol nacional, al colocarse entre las delegaciones más exitosas del Festival Nacional Infantil y Juvenil de Voleibol León 450.