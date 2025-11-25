Tamaulipas le invertirá 200 mdp a la infraestructura deportiva

Por Andrés Ramírez Acosta

Cd. Victoria, Tamaulipas.– El secretario de Obras Públicas, Pedro Cepeda, anunció que para 2026 se proyecta una fuerte inversión en infraestructura deportiva, estimada en 200 millones de pesos.

“Se esperan grandes proyectos en materia de infraestructura deportiva. Es indispensable por los jóvenes, por la salud de los tamaulipecos y tamaulipecas. Estamos trabajando con los diferentes municipios para definir los proyectos de 2026”, señaló.

Explicó que se contemplan trabajos tanto en los espacios deportivos de Ciudad Victoria como en los del resto de los municipios del estado.

“Se estará rehabilitando el Polideportivo de Ciudad Victoria, así como otras unidades deportivas de la ciudad. Además, se considera dar mantenimiento a diversas áreas deportivas del estado”, agregó.