Selectivo GR ya tiene rivales

Cd. Victoria, Tamaulipas.– El representativo de Ciudad Victoria, el Selectivo GR que participará en el Campeonato Nacional 2016 y Menores del Sector Amateur de la FMF, a celebrarse en Puebla, ya conoce a sus rivales en la fase de grupos.

De acuerdo con el comité organizador, las capitalinas se enfrentarán en la fase de grupos a los equipos de Oaxaca, Yucatán y Baja California, siendo esta la primera etapa del certamen.

Cabe mencionar que ellas estarán participando del 27 al 30 de noviembre, donde buscarán representar dignamente a Tamaulipas en esta competencia que organiza la Federación Mexicana de Fútbol.

Las chicas victorenses han realizado diversas actividades y recibido apoyo de la iniciativa privada para poder costear el transporte de ida y vuelta, así como el traslado interno, comidas y uniformes. Es por ello que empresarios locales se han unido a esta causa.