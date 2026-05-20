Se viene lo bueno en la ‘Champions’

Andrés A. Ramírez Acosta

Cd. Victoria, Tamaulipas.–

Luego de que este fin de semana se jugara la última fecha de la fase de grupos, por fin quedaron confirmados los 16 equipos que estarán participando en los Octavos de Final de esta edición 2026.

De acuerdo con lo establecido tras la fase de grupos, en el sector A Güémez y Dimada lograron avanzar; mientras que en el B, los equipos de Estudiantil y MG se metieron a la siguiente ronda.

En el grupo C, Las Marías terminó como invicto y Madelyn FC también consiguió su pase a esta instancia. La Moderna y RAES son los clasificados en el D; mientras que, en el E, Sección X y Deportivo Martínez avanzaron a la siguiente ronda.

Por su parte, Fundador y Colenca son los equipos que avanzan a los Octavos de Final del grupo F. Patitos Feos y Ébanos siguen en la competencia en el sector G, mientras que Rey-Cuervos y Contadores calificaron en el grupo H.

Cabe señalar que esta fase de la competencia se definirá a través de un sorteo, el cual se llevará a cabo esta semana, donde quedarán definidos los enfrentamientos de la primera eliminatoria.