Tamaulipas, campeón nacional de softbol

Andrés A. Ramírez Acosta

Cd. Victoria, Tamaulipas.–

La novena de Tamaulipas se coronó campeona del Campeonato Nacional de Primera Fuerza de Softbol, certamen que se desarrolló este fin de semana en Monterrey, Nuevo León.

Enfrentándose a los mejores equipos del país, Tamaulipas dio cátedra durante la fase de grupos, al vencer a Nuevo León INDE, Tabasco y Sinaloa Juvenil.

Ya en las semifinales, el conjunto tamaulipeco eliminó a Nuevo León, mientras que en la gran final empató ante Sinaloa. Debido a las condiciones climatológicas, el campeonato fue otorgado a ambas selecciones, pese a que Tamaulipas mantenía una ventaja de 3-1 en la séptima entrada.

Con una base importante de jugadores de Ciudad Victoria, Tamaulipas volvió a conquistar un título nacional en la rama varonil de Primera Fuerza después de varios años, destacando además la participación de jóvenes peloteros que próximamente competirán en la Olimpiada Nacional.

En la rama femenil, Tamaulipas obtuvo el subcampeonato tras caer en la final ante Baja California.

En lo individual, la representación estatal también destacó, luego de que Valeria Quiroga se proclamara campeona de cuadrangulares, mientras que Fernanda Valencia obtuvo el título de campeona de pitcheo.