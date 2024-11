Se viene la fiesta en la Cima

Por Andrés Ramírez Acosta

Cd. Victoria, Tamaulipas.- Todo está listo para que este jueves arranque la gran fiesta de la categoría de Veteranos de la Liga Cima Fut-7, donde se disputarán las Liguillas de Oro y Plata.

De acuerdo con el sistema de competencia, los equipos clasificados del 1 al 8 se enfrentarán en la Liguilla de Oro, mientras que los del 9 al 16 competirán en la Liguilla de Plata.

El primer lugar lo ocupa el equipo de San Pancho, que a lo largo de las 18 jornadas terminó invicto con 54 puntos. Deportivo Zapata finalizó con 43 unidades, mientras que Black Bull La Cuadrilla y La Botana Retro sumaron 41 puntos cada uno.

Diablos Rojos y Bienestar lograron 32 puntos; ASMEP tiene 31 unidades, y La Cuadrilla cierra el octavo lugar de la Liguilla de Oro con 29 puntos.

En la Liguilla de Plata, Estudiantil Old se quedó con 27 puntos, seguido de Vaqueros con 26. Deportivo TC acumuló 21 puntos, mientras que Cuervos y Legión 80 están un punto abajo con 20. Tornillería Badillo tiene 17 unidades, Pirañas suma 15 y Tamales Doña Martha cierra con 12 puntos.

ASÍ QUEDAN LAS LIGUILLAS

ORO

San Pancho vs. La Cuadrilla

Deportivo Zapata vs. ASMEP

Black Bull La Cuadrilla vs. Bienestar

La Botana vs. Diablos Rojos

PLATA

Estudiantil Old vs. Tamales Doña Martha

Vaqueros vs. Pirañas

Deportivo TC vs. Cuervos

Legión 80 vs. Tornillería Badillo