Rosales logra el carnet IFBB Elite PRO

Andrés A. Ramírez Acosta

Tamaulipas sigue dando de qué hablar en el deporte del físicoconstructivismo, esto luego que el tampiqueño Cristian Alejandro Rosales lograra el primer sitio de la Copa Diamante Cancún.

El tamaulipeco obtuvo la presea de oro en la categoría Varonil de hasta 80 kg, esto dándole la oportunidad de pelear por el Carnet IFBB Élite PRO, logro que lo consigue obtener y de esta forma llevarse los máximos honores de esta competencia.

“Los tiempos de Dios son perfectos. Siento que me lo merezco por hacer lo que me apasiona con tanto amor”, expresaba el ahora ganador en su cuenta de Facebook.

Agradeciendo el trabajo realizado por su Coach Jorge Corral, quien nunca dejó de creer en él a pesar de los malos momentos que vivieron en el camino, “cuando estaba en el fondo, cuando no tenía con que, gracias por echarme la mano amigo me has dejado bien tremendo”.