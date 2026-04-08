Pueblos Mágicos en Tamaulipas verán el Mundial gratis

Por Andrés Ramírez Acosta

Cd. Victoria, Tamaulipas.– El secretario de Turismo de Tamaulipas, Benjamín Hernández, señaló que todos los partidos del Mundial de México 2026 serán transmitidos de manera gratuita en los dos Pueblos Mágicos con los que cuenta el estado.

“A partir del 11 de junio, tanto en Tula como en Mier se estarán transmitiendo de manera gratuita los partidos del Mundial, donde se espera una gran afluencia”, indicó.

Detalló que estos dos destinos serán una gran atracción para los turistas. Además, aseguró que la Secretaría ya trabaja en estrategias para atraer a los visitantes que llegarán al país con motivo de este evento.

“Ya se trazaron varias rutas para atraer a los turistas que asistirán al Mundial en el mes de junio; tenemos por lo menos seis rutas listas para que nos visiten”, agregó.

Explicó que esto es importante para el estado, ya que se prevé una derrama económica significativa, con la llegada de miles de aficionados.