Nada es oficial… “Hasta ahorita todo sigue igual”: Benito Valdez

Por: Andrés A. Ramírez Acosta.

Cd. Victoria, Tamaulipas.- Luego de la polémica que se armó sobre la posible contratación de Roberto García Orozco, para pitar el partido de Vuelta de la Final de la categoría de Primera Fuerza de la Liga Santander Premier, el presidente aclara que es una propuesta y que actualmente no es nada oficial.

“La propuesta es que llegará a pitar la gran final el próximo 29 de este mes en el estadio Universitario a las 10:00 horas. Y no nada más es una propuesta, la verdad hay tres propuestas”, expresó Benito Valdez presidente de la liga.

Y es que reconoció que no solamente está el nombre de este exsilbante profesional en la mesa sino también Germán Arredondo y otra es José Abramo Lira.

Aclaro que esta no es una imposición, es una propuesta que la Liga aventó y que ambos delegados les parecieron, ellos, los dos, levantaron la mano, dando luz verde a esto, ratificando que es una propuesta únicamente para el partido de Vuelta.

“No tenemos la definición de cuanto nos estaría cobrando el árbitro, estoy hablando de honorarios y viáticos, yo quedé con ellos que cuando tuviéramos el dato, nos íbamos a reunir los tres, su servidor y ellos dos, para finalizar y aterrizar los costos de los tres que mencioné, para saber cuál nos ajustaba más”, detalló.

Reiteró que, si uno de los delegados no está de acuerdo con los costos o con la situación se declina la propuesta, esto debido que aclaró que sería una inversión tripartita, entre La Liga, Las Marías y Deportivo Martínez, quienes estarían desembolsando este recurso.

“Como nos va a generar un plus, que quiero decir con esto que los tres involucrados, vamos participar, de que lleguemos al precio, que se nos haga justo, etc, etc… aquí no hay nada oficial, solamente es una propuesta. Así como se puede caer, y esto puede pasar cuando un delegado o dueño del equipo no está conforme con esta propuesta”.

A su vez dijo que, se tocaron diversos puntos en la junta entre los delegados de los equipos de Las Marías y Deportivo Martínez, así como también con el representante de los árbitros y la directiva.

“La primera era que se tenían que jugar los 5 minutos restantes del partido, además del tiempo agregado, para posteriormente irse al descanso y cumplir con el resto del partido, esto se palomeo con los delgados, directiva y el árbitro”.

Agregó, “la segunda opción que se tenía era que el partido se jugará el jueves por la noche en los campos del IPSSET, pero en esta ocasión dichos campos se encontraban ocupados por lo que no se pudo llevar a cabo, por lo que terminó cayéndose”.

De igual manera destacó el trabajo que ha desempeñado el grupo de árbitros de Los Extraditables, los cuales han cumplido jornada tras jornada con la Liga.

“Reiteró, se busca darle realce a la final, pero esto no significa que el grupo de árbitros Extraditables no cuente con elementos capaces para llevar acabo está final”, afirmando que solo es una propuesta la posibilidad de la participación de uno de estos tres silbantes en la final.