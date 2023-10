Me siento contento de pertenecer a Correcaminos: Ariel Valencia

Correcaminos TDP, continúa con su intensa preparación en esta semana de jornada de descanso, con miras en el compromiso de la siguiente semana donde recibirán a HOGAR Matamoros.

El equipo dirigido por Jair García, cumple con sus entrenamientos en las instalaciones del Centro Universitario Victoria, trabajando en el Gimnasio Multidisciplinario de la UAT, la cancha de arena del Campo Hundido y el Estadio “Eugenio Alvizo Porras”.

En entrevista, el futbolista Ariel Valencia, quien llegó a Correcaminos proveniente de las Academias del Club, expresó su compromiso y motivación al pertenecer a la institución.

“Muy buena me siento muy contento de estar en este Club, creo que me ha costado adaptarme al modo de juego pero conforme va pasando el tiempo pues me siento bien, cómodo y a gusto. Me sentí muy alegre, muy contento porque tenía tiempo que iba picando piedra por piedra para poder estar en un club como este”.

Valencia, afirmó que el equipo se encuentra motivado con este inicio de Torneo, donde Correcaminos es protagonista al mantenerse invicto.

“Contentos porque para eso trabajamos, no esperamos menos que empatar o ganar siempre buscamos ganar”.

En cuanto a su desempeño con el equipo naranja, donde ha sido titular, resaltó:

“Muy motivado la verdad que yo ya quería que iniciara el torneo y siento que vamos bien. En entrenamiento y partidos dar todo como me han comentado acá que siempre luchan con corazón siempre dejan todo en la cancha entonces hacer eso”.

Además, brindó unas palabras para la afición: “Que muchas gracias por apoyarnos cada partido y que sigan así siempre todo el torneo porque nos ayuda mucho”.

Correcaminos TDP cumplirá esta jornada con su fecha de descanso; actualmente se posiciona en el lugar 11 de la clasificación de equipos sin derecho a ascenso con 7 puntos y un cociente de 2.333 % tras acumular dos triunfos y un empate.

Para la próxima jornada, Correcaminos recibirá en el “Estadio Alvizo Porras” el sábado 14 de octubre a las 10:00 horas en lo que será la jornada 5 del Grupo 16.