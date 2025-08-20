Lista la Caravana “Yo Soy Correcaminos” en el CU Victoria

Victoria, Tamaulipas.- Con el objetivo de que los alumnos de nuevo ingreso se informen sobre las diferentes disciplinas deportivas con las que cuenta la Secretaría de Vinculación a través de la Dirección de Deportes y Recreación en el Centro Universitario Victoria, este miércoles arranca la caravana “Yo Soy Correcaminos” en las diferentes Facultades y Unidades Académicas de la Universidad Autónoma de Tamaulipas.

Este miércoles 20 de agosto en punto de las 12:00 horas, la Unidad Académica de Trabajo Social y Ciencias para el Desarrollo Humano, recibirá la caravana de la oferta deportiva, para continuar el jueves 21 de agosto, a las 10:30 horas en la Facultad de Comercio y Administración Victoria, cerrando la semana el viernes 22, a las 12:00 horas en la Facultad de Ciencias de la Educación y Humanidades.

Para la próxima semana, el lunes 25 de agosto, la ruta continuará en la Facultad de Ingeniería y Ciencas a las 10:00 horas; el martes 26 se realizará en la Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia a la misma hora y la caravana “Yo Soy Correcaminos” terminará el jueves 28 de agosto a las 12:30 horas en la Facultad de Enfermería Victoria.

En esta gira, se presentarán las instalaciones deportivas con las que cuenta el CU Victoria en la Universidad Autónoma de Tamaulipas, como el Gimnasio Multidisciplinario con una cancha principal con duela y dos alternas a los costados para voleibol y basquetbol, tres canchas de tenis, cancha de voleibol, área de aeróbics y pesas.

Además se tiene a disposición de los universitarios, los campos Hundidos y el Estadio Universitario “Prof. Eugenio Alvizo Porras”, dependiendo la agenda y los eventos que coordina la Secretaría de Vinculación.

También se encuentra disponible el Gimnasio Universitario, donde se encuentran las oficinas de la Dirección de Deportes y Recreación y se practican las disciplinas de Judo, Karate, Taekwondo, Esgrima y Levantamiento de Pesas, en diferentes horarios, de lunes a viernes a partir de las 13:00 horas.

Para los alumnos de la UAT, las inscripciones son gratuitas y se pueden hacer directamente en la Dirección de Deportes y Recreación, en horario de 8:00 a 20:00 horas, de lunes a viernes. Para mayores informes los interesados comunicarse al teléfono 8343181711.