Lazaritos se apodera de La Cima

Por Andrés Ramírez Acosta

Cd. Victoria, Tamaulipas.- Con un contundente 4-1, el equipo de Lazaritos se afianzó en la cima de la categoría Fut-11 de La Cima, luego de vencer a La Catrina en la jornada 10.

El campo del 40 Matamoros fue escenario del duelo más atractivo de la fecha, donde se enfrentaron el primero y segundo lugar de la tabla general. Marco “Hechicero” Rodríguez se convirtió en la figura del encuentro al firmar un “hat-trick”.

Las acciones iniciaron con dominio de Lazaritos FC, que abrió el marcador gracias a un error defensivo aprovechado por el “Hechicero” Rodríguez, quien envió el balón al fondo de las redes. Con ese gol, los primeros 35 minutos concluyeron 1-0.

En la parte complementaria, apenas al inicio, un contragolpe resultó letal para La Catrina. De nueva cuenta, Rodríguez no dudó en disparar y marcó el 2-0.

La reacción llegó por conducto de Antonio Hernández, quien anotó el 2-1 para la “Huesuda”. Sin embargo, el cuadro de La Catrina desaprovechó la oportunidad de empatar y hasta de darle la vuelta al marcador.

Ese fallo les costó caro, pues Lazaritos sentenció el partido: primero con el tercer gol de Rodríguez, y más tarde con el tanto de Rubén “Pagua” Martínez, quien selló el 4-1 definitivo.