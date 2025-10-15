Inauguran Abierto de Tenis en Tampico

Se inauguró el Abierto de Tenis Tampico, evento internacional que se ha llevado a cabo en la zona sur de Tamaulipas durante los últimos doce años.

La inauguración estuvo a cargo de Mónica Villarreal Anaya, presidenta municipal de Tampico, quien respaldó la realización de este evento.

En presidium asistieron el director del Instituto del Deporte de Tamaulipas, Manuel Virués Lozano, el titular de la secretaría de Turismo Benjamín Hernández Rodríguez, Fernando Tamayo Medina, Secretario del Deporte de Tampico y Olga de la Fuente, Directora

General del certamen.

En la Ciudad Deportiva de Tampico participan atletas de renombre a nivel internacional como la ex campeona US Open Slow Stephens.

Se espera un gran nivel durante estos días de competencia en Tampico.