Ciudad Victoria, Tamaulipas.– El talento tamaulipeco sigue dejando huella en los emparrillados del norte del país. Este jueves 16 de octubre, a las 2:00 de la tarde, se vivirá un auténtico choque de poder en el estadio Gaspar Mass de Monterrey, cuando se enfrenten Preparatoria 22 y Preparatoria 9, dentro de la Liga Intrauniversitaria Veteranos 2025, categoría Preparatorias Grupo Oro.
El duelo promete ser el juego de la temporada, pues ambos equipos llegan invictos y con el objetivo de mantener su paso perfecto.
Por parte de Preparatoria 22, verán acción tres jóvenes tamaulipecos:
* José Ernesto Martínez Benavides (#23) – primer año
* José Eduardo Gonzales Casales (#13) – segundo año
* Jared Santiago Salinas Casanova (#18) – segundo año
Mientras que Preparatoria 9 contará con la participación de cuatro representantes de Tamaulipas:
* Sandro Méndez González (#18) – mariscal de campo, segundo año
* Héctor Francisco Ortís Pérez (#8) – mariscal de campo, segundo año
* Aarón Jesús Zavala Castro (#10) – esquinero, segundo año
* Fabrizio Quijano Zárate (#95) – línea defensiva, primer año
Además del orgullo de representar a su estado, ambos equipos se juegan el liderato general. Preparatoria 22 llega con marca de 3 ganados y 0 perdidos, acumulando 44 puntos a favor y solo 6 en contra, para una diferencia de +38. Por su parte, Preparatoria 9 también presume récord perfecto de 3-0, con 57 puntos a favor y 15 en contra, lo que les da una diferencia de +42.
El encuentro no solo definirá al mejor equipo del torneo hasta el momento, sino que también servirá para demostrar una vez más el nivel y compromiso de los jugadores tamaulipecos en el fútbol americano universitario del norte del país.