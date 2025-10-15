Tamaulipecos se enfrentarán en el juego de la temporada en FBA de Monterrey

Ciudad Victoria, Tamaulipas.– El talento tamaulipeco sigue dejando huella en los emparrillados del norte del país. Este jueves 16 de octubre, a las 2:00 de la tarde, se vivirá un auténtico choque de poder en el estadio Gaspar Mass de Monterrey, cuando se enfrenten Preparatoria 22 y Preparatoria 9, dentro de la Liga Intrauniversitaria Veteranos 2025, categoría Preparatorias Grupo Oro.

El duelo promete ser el juego de la temporada, pues ambos equipos llegan invictos y con el objetivo de mantener su paso perfecto.

Por parte de Preparatoria 22, verán acción tres jóvenes tamaulipecos:

* José Ernesto Martínez Benavides (#23) – primer año

* José Eduardo Gonzales Casales (#13) – segundo año

* Jared Santiago Salinas Casanova (#18) – segundo año

Mientras que Preparatoria 9 contará con la participación de cuatro representantes de Tamaulipas:

* Sandro Méndez González (#18) – mariscal de campo, segundo año

* Héctor Francisco Ortís Pérez (#8) – mariscal de campo, segundo año

* Aarón Jesús Zavala Castro (#10) – esquinero, segundo año

* Fabrizio Quijano Zárate (#95) – línea defensiva, primer año

Además del orgullo de representar a su estado, ambos equipos se juegan el liderato general. Preparatoria 22 llega con marca de 3 ganados y 0 perdidos, acumulando 44 puntos a favor y solo 6 en contra, para una diferencia de +38. Por su parte, Preparatoria 9 también presume récord perfecto de 3-0, con 57 puntos a favor y 15 en contra, lo que les da una diferencia de +42.

El encuentro no solo definirá al mejor equipo del torneo hasta el momento, sino que también servirá para demostrar una vez más el nivel y compromiso de los jugadores tamaulipecos en el fútbol americano universitario del norte del país.