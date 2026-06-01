Golpean a árbitro en Veteranos

Por Andrés Ramírez Acosta

Cd. Victoria, Tamaulipas.- Los hechos de violencia en el futbol continúan presentándose en distintos campos de Ciudad Victoria. En esta ocasión, el incidente ocurrió durante el encuentro entre Citlaly Modelo y Contadores, correspondiente a la categoría Oro de la Liga de Futbol Veteranos Victoria y Región Centro.

Los hechos se registraron en el campo 4 de la Unidad Deportiva Revolución Verde, donde el jugador Mario Martínez agredió al árbitro central al propinarle un golpe por la espalda, a la altura de la cabeza, luego de haber sido expulsado del compromiso.

Ante la falta de garantías para continuar con el desarrollo del encuentro, el silbante decidió dar por terminado el partido, cuando el equipo de Contadores mantenía una ventaja de 3-1 en el segundo tiempo.

Ahora será el coordinador de la Liga, Arturo Zapata, quien deberá definir la sanción correspondiente para el jugador, quien, tras la expulsión, terminó reaccionando de manera violenta contra el árbitro.