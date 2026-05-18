FLUMINENSE APLASTA A MAINERO

Angel Alejandro Vázquez Terán

Ciudad Victoria.– El conjunto de Fluminense se impuso de manera contundente por marcador de 5-1 al Atlético Mainero, en duelo correspondiente a la Jornada 13 de la categoría Máster de la Liga de Futbol de Veteranos.

El encuentro se disputó en el campo nueve de la Unidad Deportiva Revolución Verde, donde el cuadro del “Flu” dominó de principio a fin.

Cuauhtémoc García abrió el marcador con un potente disparo que dejó sin oportunidad al arquero rival. Posteriormente, Juan Ramírez también se hizo presente en el marcador con una buena anotación.

Luis Walle amplió la ventaja para Fluminense con un certero disparo que terminó en el fondo de las redes, mientras que Roberto Carreón aumentó la cuenta con otro gol imposible de detener para el guardameta de Mainero, Juan Tovar.

Guadalupe Castillo, quien ingresó de cambio, fue el encargado de cerrar la goleada para Fluminense. Por su parte, Víctor Morales marcó el tanto del descuento para Atlético Mainero, dejando el marcador final 5-1.

REBAÑO FC GOLEA 6-0 A DEPORTIVO LARA

Con triplete de Felipe Cárdenas y anotaciones de Juan García, Santos Amaro y Juan Córdova, el equipo de Rebaño FC goleó 6-0 al Deportivo Lara en partido correspondiente a la Jornada 14 de la categoría Plata.