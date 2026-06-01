Carnicería Liberal sigue en la cima

Por: Ángel Vázquez

Ciudad Victoria, Tamaulipas.- Con una solitaria anotación de Alberto Aguilar, el conjunto de Carnicería Liberal venció 1-0 a Mirto FC para mantenerse en lo más alto de la tabla general, luego de 15 jornadas disputadas en la categoría Plata de la Liga de Futbol de Veteranos.

El campo 9 de la Unidad Deportiva Revolución Verde fue el escenario de este encuentro, que enfrentó a dos de los mejores equipos del torneo.

Desde el silbatazo inicial, ambas escuadras buscaron abrir el marcador con constantes llegadas de peligro; sin embargo, los guardametas respondieron de buena manera para mantener el empate durante gran parte del compromiso.

Fue en la segunda mitad cuando cayó el único tanto del encuentro. Alberto Aguilar, quien ingresó de cambio, aprovechó una oportunidad frente al arco para sacar un certero disparo que venció al portero de Mirto FC, Marco Guevara, colocando el 1-0 definitivo.

Tras la anotación, Mirto FC adelantó líneas en busca del empate, aumentando la intensidad del partido. El árbitro Héctor Estrada tuvo que intervenir en varias ocasiones para mantener el orden, mostrando tarjetas amarillas e incluso expulsando a un aficionado por reclamos e insultos.

Al final, el marcador ya no se movió y Carnicería Liberal se quedó con una importante victoria que le permite continuar como líder de la competencia.