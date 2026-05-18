La Salle Victoria va al Nacional

Andrés A. Ramírez Acosta

Cd. Victoria, Tamaulipas.– El representativo de Tamaulipas en la Copa Bimbo, La Salle Victoria, logró su pase a la etapa nacional, que se celebrará en Ixtapan de la Sal, Estado de México, del 25 al 29 del presente mes.

Luego de tres días de intensa actividad, el equipo destacó por ser la mejor ofensiva y defensiva del torneo, al marcar 17 goles y recibir únicamente dos anotaciones durante la fase regional disputada en Monterrey, Nuevo León.

En el primer partido, Tamaulipas dio cátedra de buen futbol al vencer 7-0 a Coahuila, contando con una destacada participación de Antonella “Muralla” Rocha Sierra.

Mientras que en la segunda jornada, el rival fue Nuevo León, equipo al que derrotó 5-0, siendo Zoé Martínez quien marcó el “hat-trick”.

Ya en la última fecha, La Salle venció 3-2 a San Luis.