Firma Toluca a victorense

Cd. Victoria, Tamaulipas.- El victorense Íker Alessandro Rivera García, joven promesa tamaulipeca, fue firmado por los Diablos Rojos del Toluca para integrarse a su grupo de prospectos y continuar su formación deportiva.

Proveniente de la escuela de Fútbol de Chivitas de Ciudad Victoria, el mediocampista ha mostrado un desempeño sobresaliente tanto en su etapa infantil como en su reciente participación en categorías juveniles.

Su evolución llamó la atención de los visores del club mexiquense, quienes extendieron la invitación para sumarse a las fuerzas básicas escarlatas.

La Escuela de Futbol Chivitas, institución donde se formó, compartió la noticia en sus redes sociales.

“Un gran abrazo para nuestro ChivaHermano, deseándole el mejor de los éxitos”, publicaron.

Íker Alessandro es hijo del ex futbolista profesional Eduardo “Guillo” Rivera, quien militó en Chivas y en el Club Correcaminos.