Familia Muñiz Sánchez continúa tradicional juego “Por los terrenos de la abuela”

La familia Muñiz Sánchez celebró con éxito su tercer partido oficial de fin de año, denominado “Por los terrenos de la abuela”, un encuentro que ya se ha convertido en una tradición familiar y deportiva. El escenario fue el Campo Rojo, ubicado en la Colonia Obrera 1 de ciudad Mante.

El duelo enfrentó a Los Perros Azules contra Los Negros, en un partido sumamente cerrado, lleno de jugadas vibrantes y emociones de principio a fin.

Tras un intenso intercambio en el marcador, Los Perros Azules se impusieron por 4-3, resultado con el que alcanzaron su tercera victoria consecutiva dentro de esta convivencia anual.

Más allá del resultado, el evento destacó por el ambiente familiar que se vivió en las gradas, donde niños, jóvenes y adultos compartieron una tarde de deporte y convivencia. Como símbolo de la continuidad de esta tradición, el pequeño Santiago, representante de la quinta generación, acompañó a su familia desde la tribuna, reforzando el legado que año con año se mantiene vivo.

De esta manera, la familia Muñiz Sánchez reafirma su compromiso de preservar esta convivencia deportiva, que combina fútbol, unión familiar y memoria, consolidando un evento que ya forma parte de sus celebraciones de fin de año.