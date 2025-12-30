TODO LISTO PARA LA CARRERA “EL GRAN CIERRE 2025”

Ciudad Victoria, Tamaulipas.– Todo se encuentra listo para despedir el 2025 sumando kilómetros con la tradicional Carrera El Gran Cierre, un evento hecho de corredores y para corredores que se ha consolidado como uno de los más esperados del año por la comunidad atlética de la capital tamaulipeca.

Este martes 30 se llevará a cabo la entrega de kits en el lobby del gimnasio Edmundo Castro de la Unidad Deportiva Siglo XXI, en un horario de 11:00 de la mañana a 4:00 de la tarde. Durante este proceso, los participantes recibirán su playera oficial, folio y chip de cronometraje, además de conocer los puntos de hidratación y resolver dudas relacionadas con la nueva ruta del evento.

La respuesta de la comunidad corredora fue sobresaliente, al agotarse en tiempo récord los más de 600 folios disponibles, lo que permitirá una mejor organización y planeación de esta gran fiesta deportiva.

El Gran Cierre representa el último reto del año para muchos atletas, quienes encuentran en esta carrera la oportunidad de poner a prueba su distancia, tiempo y ritmo, o simplemente celebrar un año más disfrutando de los kilómetros y del espíritu runner.

El evento arrancará con un calentamiento previo a partir de las 6:00 de la mañana, para posteriormente dar el conteo regresivo y el disparo de salida a las 6:30 am en las distancias de 5, 10 y 21 kilómetros. En lo que respecta a la categoría Kids, el arranque está programado a las 8:30 de la mañana, con un circuito de 700 metros dentro de la Unidad Deportiva Siglo XXI.

Como atractivo adicional, se llevará a cabo una gran rifa de regalos para todos los corredores inscritos, además de premios económicos para los ganadores de la distancia de 21 kilómetros. Asimismo, se entregarán trofeos a los primeros lugares en ambas ramas de las pruebas de 5 y 10 kilómetros.

Cabe destacar que el respaldo de patrocinadores, clubes de corredores y deportistas en general ha sido fundamental para que esta carrera se consolide como una de las más esperadas y emblemáticas del calendario atlético de la

capital.