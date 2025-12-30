Atiende Municipio reportes ciudadanos por afectación de vendaval.

Para atender reportes ciudadanos por afectación derivada de los fuertes vientos del frente frio No. 25, el alcalde de Victoria, Lalo Gattás, instruyó desplegar un operativo de retiro de ramas, árboles caídos y reparación de semáforos en vialidades de la ciudad

Personal de Protección Civil, Parques y Jardines de Servicios Públicos y Desarrollo Urbano, realizaron trabajos de poda y retiro de árboles caídos en la calle 7 Ceros Hidalgo y Juárez; avenida 24, calle Esmeralda de la colonia Loma Alta y 9 y 10 Canales de la colonia Mainero.

Cuadrillas de barrido manual llevaron a cabo limpieza en la calle 8 de la avenida Tamaulipas con el levantamiento de ramas con el fin de evitar la obstrucción de los drenes pluviales en caso de intensificarse la precipitación pluvial en las próximas horas.

En tanto técnicos de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Medio Ambiente del Municipio trabajan en distintas cruces viales para restablecer a la brevedad el funcionamiento de dispositivos de control de tráfico afectados y volver a la normalidad el flujo vehicular y peatonal