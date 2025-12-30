Advierten impacto de impuestos en restaurantes de Victoria

El incremento al Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS) golpeará de manera directa al sector restaurantero, al provocar aumentos en precios, pérdida de empleos y un mayor riesgo de informalidad, advirtió el presidente de la Cámara Nacional de la Industria Restaurantera y Alimentos Condimentados (Canirac) en Ciudad Victoria, Jesús Arnoldo González.

El dirigente señaló que el ajuste fiscal tendrá un efecto inmediato en la estructura de costos de los establecimientos, lo que obligará a modificar precios en los menús y a replantear operaciones, en un entorno ya presionado por la inflación y la baja en el consumo.

Precisó que el impacto será especialmente sensible en las bebidas azucaradas, rubro que enfrenta incrementos consecutivos y que representa un componente relevante en las ventas del gremio, con el riesgo de que pequeños negocios no soporten la carga y terminen cerrando.

González explicó que el efecto no se limitará al precio final, sino que alterará hábitos de consumo, empujando a los clientes a buscar opciones más baratas, lo que reduce la rentabilidad de los restaurantes formales y profundiza la desigualdad frente a la competencia informal.

“Vamos a tratar de que nuestros consumidores no tengan tanto riesgo. Buscaremos estrategias para no incrementar tanto nuestros precios”, afirmó, al subrayar que el sector intentará absorber parte del impacto para no perder clientela.

El líder restaurantero alertó que, sin ajustes en la política fiscal, el impuesto puede incentivar prácticas como la evasión y el mercado negro, debilitando aún más a los negocios que cumplen con la ley. “Esperamos que no lleguen a cerrar negocios pequeños ni que aumente la informalidad. Nos mantendremos firmes dentro de lo formal”, sostuvo.

Ante este escenario, la Canirac en Ciudad Victoria se mantiene en alerta preventiva y evalúa alternativas para mitigar el efecto del IEPS, con la intención de reducir el traslado del costo al consumidor y preservar la estabilidad del sector.