Eydan Iván Nava gana boleto a estatal de ajedrez

Ciudad Victoria, Tamaulipas.- De la escuela primaria Ejército Mexicano Eydan Iván Nava Treviño obtuvo primer lugar en Individual Varonil durante la eliminatoria de ajedrez en la Región 5 de Educación Física y gana boleto para participar en la etapa estatal de Juegos Deportivos Estatales Escolares de la Educación Básica, ciclo escolar 2024-2025.

​Alumno de Cuarto Grado “A”, Eydan Iván ganó sus tres juegos durante la competencia del deporte ciencia celebrada esta mañana de miércoles en instalaciones de la Biblioteca “Ing. Marte R. Gómez”, de la capital del estado y que organizó la Supervisión Regional No. 2 de Educación Física a cargo del maestro Martín Vargas Rodríguez.

​De la escuela primaria José Vasconcelos, la alumna Ayra Alejandra Flores Charles ganó primer lugar en Individual Femenil y también avanza a la etapa final estatal que tendrá como sede la capital de Tamaulipas.

​La maestra Lourdes Pacheco titular, de Educación Física de la escuela primaria José Vasconcelos.

​En la modalidad por Equipos, primer lugar y boleto al estatal Colegio Ateneo Victoria, integrado por José David Garza Lara, Miguel Sebastián Sámano Jobi, Alì Lara Zozaya, Ana Paulina Garza Lara y Juan de Jesús Fernández Zapata, su maestro profesional de ajedrez con varios años destacando y llevando al Colegio Ateneo Victoria a los primeros lugares en el deporte ciencia escolar.

​Juez principal del evento el profesional maestro de ajedrez Gustavo Mansilla Perea.

​Presentes durante el evento, premiación y clausura, directores de diferentes planteles educativos, así como maestros y supervisores de Educación Física y padres de familia.

​MÁS ACTIVIDAD

​En instalaciones del Polideportivo Victoria, este jueves se estará celebrando eliminatoria de handball de la Región 6 de Educación Física con el partido entre la Supervisión No. 17 de Llera y Supervisión No. 31 de Tula, a partir de las 10:00 horas.

​También de la Región 6 eliminatoria de Escoltas de la Supervisión No. 18 de Jaumave este viernes a las 9:00 horas en la plaza principal. Eliminatoria de bádminton el miércoles 22 de enero, frente a frente la Supervisión No.18 de Jaumavey Supervisión No. 31 de Tula.

​El viernes 24 de enero atletismo de pista y campo en el Polideportivo Victoria en punto de las 9:00 horas, también de la Región 6. Finalmente, en Villa de Casas Regional de Escoltas Escolares a las 9:0 horas con la participación de instituciones educativas de las Supervisiones No.17, No. 18, No. 30 y No. 31.