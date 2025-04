Eugui quiere cumplirle al Rector: ‘Nos falta la liguilla’

Ricardo Flamarique

Ciudad Victoria, Tamaulipas.- En el marco del Primer Informe del Rector de la Universidad Autónoma de Tamaulipas (UAT), el MVZ Dámaso Anaya Alvarado, el director técnico de Correcaminos mencionó que está por cumplir una de las encomiendas que se le hicieron al llegar al equipo: clasificar a liguilla.

“Me da mucho gusto por él. Fue una de las peticiones que me hizo (entrar a liguilla), además de que me pidió que no dejáramos de contar con los jóvenes. Los hemos tenido, los hemos llevado, y como muestra está lo que vimos en el partido pasado con Heber (Velázquez), quien hizo un partido extraordinario, jugó los 90 minutos a gran nivel y es otro buen elemento joven para el plantel”, comentó Héctor Hugo Eugui a su llegada al Gimnasio Multidisciplinario.

El estratega de Correcaminos fue claro al señalar que, aunque se ha hecho un mejor trabajo que en el torneo anterior, la promesa aún no está cumplida, y su intención es lograrlo y clasificar a la liguilla.

“Todavía no está cumplida. A mí me gustaría cumplirle con la clasificación a la liguilla y estar metidos de lleno en ella”, explicó.

Por su parte, el presidente de Correcaminos mencionó brevemente: “Es un gran apoyo el que el Rector nos ha brindado. Aún falta (Tapatío), vamos a ver qué pasa después del partido”, concluyó.