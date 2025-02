Es frustrante no meter gol: “Ranchero”

Andrés A. Ramírez Acosta

Cd. Victoria, Tamaulipas.- Ante la falta de gol en Correcaminos, el delantero Omar Rosas, portador del dorsal ‘9’, reconoció que la situación es frustrante para los jugadores ofensivos del equipo.

“El delantero vive del gol… La verdad es que esta situación sí frustra, ya que sabemos que el sistema de juego que tenemos es un poco más defensivo que ofensivo. Pero bueno, al final de cuentas el equipo está rindiendo y hemos tenido oportunidades de gol”, expresó.

Rosas también admitió que la delantera ha sido objeto de críticas debido a la falta de contundencia. “Sí tengo un poco de desesperación, pero al final de cuentas creo que estoy trabajando para el equipo, estoy haciendo las cosas bien. No me ha tocado marcar, pero he contribuido con algunas asistencias”, agregó.

El atacante explicó que Correcaminos aún está en proceso de adaptación a un esquema de juego defensivo con estilo uruguayo, lo que ha provocado algunos errores que han costado puntos.

“Tenemos que entender el sistema de juego que maneja el profe, un estilo uruguayo más defensivo. Creo que lo estamos haciendo bien poco a poco, es un proceso, como todo lo dicen, porque al final es una nueva idea de juego que debemos implementar”, señaló.

Rosas destacó la importancia de aprovechar la condición de local para sumar puntos. “Sabemos que en casa no podemos dejar ir unidades. Hay que trabajar fuerte estos tres días para hacer bien las cosas y, el jueves, demostrar de qué estamos hechos, darle vuelta a la página y enfocarnos en Leones Negros”, puntualizó.

Por último, recordó que la derrota 4-1 ante Celaya no puede repetirse, ya que esa caída dejó a Correcaminos fuera de la zona de calificación.