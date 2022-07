‘En México creen que tienen equipo para ganar el Mundial’; explotan en Argentina por críticas al Tata Martino

Gerardo Martino, el DT de la Selección Mexicana, hizo aparición pública en un juego de Newell’s y de inmediato le llovieron críticas en México por estar en Argentina y no analizando jugadores en la Liga MX, por lo que la prensa argentina salió en su defensa.

La polémica fotografía fue en el estadio del conjunto leproso, donde está platicando con Lionel Scaloni, misma que incendió las redes sociales y por ello el periodista Yiyo Garcilazo, de TNT Sports, estalló y hasta le tiró al Tri y su afición. “Si yo fuera el Tata, renuncio. ¿Qué tiene de malo?, una estupidez total.

El problema es que en México se creen que tienen una selección que están para ganar el Mundial todos los años, creen que tienen una súper selección”, dijo.

“Han recurrido históricamente a nacionalizar jugadores para tratar de compensar la falencia informativa que tienen. No es por defender a Martino esto aplica para todos los entrenadores que tuvieron, echarle la culpa al entrenador”, añadió.

Fue durante la transmisión de un programa de la televisora, donde además Yiyo charla con Raul Ortiz sobre el tema del Tata en Argentina, a donde viajó por temas familiares.

“La foto del Tata con Scaloni no cae bien porque independientemente que sea un tema familiar lo que lo tiene allá en Argentina, acá en México es una realidad que no estamos bien, la selección no anda, no hay meritocracia en las convocatorias y la gente no está contenta con lo que está viendo de Martino.

Incluso una publicación de selecciones nacionales prácticamente da a entender que el Tata no está en los estadios pero todo su cuerpo técnico sí. A cuatro meses de la copa del mundo la relación de la prensa, la afición y Gerardo Martino vive uno de sus peores momentos.

Veremos si se puede obrar el milagro pero se antoja complicado. Si quieren de una vez se pueden quedar al Tata en Boca Jrs.”, se escucha decir al Pollo en un audio.