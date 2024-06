“EN LO PERSONAL ME DOLIÓ”: GERARDO ARTEAGA HABLA DE LAS DERROTAS DE LA SELECCIÓN MEXICANA

El defensa de la Selección Mexicana, Gerardo Arteaga, habló de lo que dejaron los partidos de preparación de cara a la Copa América en Estados Unidos.

“La verdad que nos pega mucho, el futbolista y la afición somos muy pasionales todos, a mí en lo personal sí me dolió que no conseguimos ninguna victoria en estos dos partidos, pero me voy contento, me voy satisfecho”, mencionó Arteaga.

“Tengo muchos aspectos a mejorar fue lo que me dejó rivales de esta talla (Uruguay, Brasil), me dejó muy puntuales las cositas que te marcan los errores, son cosas que se deben mejorar, sobre todo en mi posición”, resaltó el defensa tricolor.

Charly Rodríguez sabe que son derrotas dolorosas

“Uno siempre quiere ganar cada partido aún sea amistosos, aprendimos mucho a que eso no pase ahora en la Copa América, te pegan en el orgullo en el primer partido (Uruguay), porque no gusta perder por esa cantidad de goles”, mencionó el centrocampista.