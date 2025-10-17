Santiago Fernández explota y manda duro mensaje a Martinoli por su narración del Preolímpico

Han pasado más de 15 años desde que la Selección Mexicana, dirigida por Hugo Sánchez, vivió uno de sus episodios más recordados y controversiales: la eliminación en el torneo preolímpico rumbo a los Juegos Olímpicos de Beijing 2008. El partido ante Haití marcó el desenlace del fracaso, con una serie de fallas frente al arco que quedaron registradas en la memoria colectiva.

Santiago Fernández fue uno de los jugadores más señalados por la afición tras ese encuentro. En una reciente entrevista con Antonio de Valdés, el exfutbolista reconoció su responsabilidad al no concretar las oportunidades que tuvo. “Es mi responsabilidad, yo asumo que fallé”, afirmó. Sin embargo, también apuntó a otros factores que, según él, amplificaron el impacto de ese tropiezo.

¿Qué dijo Santiago Fernández de Martinoli y Luis García?

El exjugador se refirió en específico a la narración de Christian Martinoli y Luis García, quienes cubrieron el encuentro para la televisión. Fernández calificó esa cobertura como una “irresponsabilidad” y aseguró que los comentarios realizados durante la transmisión “parecen una burla”.

“Creo que también hubo una irresponsabilidad grande de su parte, con el cómo hicieron, aprovechándose de ese momento, donde estás viendo que están fallando y parece ser una burla con comentarios que te marcan. Yo creo que, es una frase muy famosa, que dice que un gran poder, implica una gran responsabilidad”, añadió.

Fernández reveló que, aunque no guarda rencor, la forma en que se narró el partido sí afectó su vida. “Todavía hoy, a día de hoy, hay veces que la gente me dice en la calle, ‘¿de qué te vas a disfrazar?’”, comentó. Consideró que, aunque no cree que Martinoli actuara con dolo, sí considera necesario que figuras públicas como él tengan mayor cuidado con sus palabras.

“Yo creo que en ese momento no midieron todo el daño que podría haber después. Yo soy afortunado por la educación, el cariño y la familia que tengo, pero yo no sé mis compañeros, cada quien ha de haber vivido de una forma distinta, en función de sus circunstancias”, reiteró.

Le cambió la vida, aseguró Fernández

El exdelantero de América insistió en que la empatía debe formar parte del ejercicio periodístico, sobre todo en momentos de alto impacto emocional. “Yo no tengo nada contra él (Martinoli), es su estilo, pero creo que es importante ser un poco más empático con los otros”, declaró.

“Pero sí me parece, creo que es importante tener cuidado, cuando estás en un puesto así, qué es lo que dices, por las consecuencias que puede traer atrás, pero yo asumo mi responsabilidad, el que fallé fui yo”, finalizó.