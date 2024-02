¡El calendario está listo!, Correcaminos regresa a ONEFA

Ricardo Flamarique

Ciudad Victoria.- Correcaminos UAT regresa a la Organización Nacional Estudiantil de Fútbol Americano (ONEFA) con el respaldo del rector de la Universidad Autónoma de Tamaulipas (UAT) Dámaso Anaya Alvarado.

Luego de su ausencia en la categoría Liga Mayor, Correcaminos UAT estará de regreso y participando en el Grupo Norte donde también se encuentran los equipos: Zorros CETYS, Potros ITSON, Indios UACJ, Cimarrones UABC y la UAT, que será dirigida, ahora sí, por César Gallegos como head coach.

El regreso de Correcaminos a los emparrillados marcará historia el sábado 7 de septiembre en el Estadio Eugenio Alvizo Porras cuando se midan ante Lobos ULM a las 14:00 horas.

El calendario de Correcaminos para la temporada 2024.

-Correcaminos UAT vs Lobos ULM sábado 7 de septiembre Estadio Eugenio Alvizo Porras, 14:00 horas.

-Potros ITSON vs Correcaminos UAT sábado 13 de septiembre Estadio Hundido, 18:00 horas.

-Correcaminos UAT vs Zorros CETYS sábado 28 de septiembre Estadio Eugenio Alvizo Porras, 16:00 horas.

-Correcaminos UAT vs Indios UACJ sábado 5 de octubre Estadio Eugenio Alvizo Porras, 14:00 horas.

-Cimarrones UABC vs Correcaminos UAT viernes 11 de octubre Estadio Cimarrón, 21:00 horas.

-Halcones UV vs Correcaminos UAT sábado 19 de octubre USBI, Xalapa, Campo de los Sueños, 17:00 horas.