Confirman los “Play Inn” de Zona Centro

por: Andrés A. Ramírez Acosta.

Cd. Victoria, Tamaulipas.- Han quedado confirmados los ocho equipos que estarán jugando los “Play Inn” de la Liga de Zona Centro, donde los partidos serán a un solo juego.

De acuerdo al sistema de competencia, los cuatro mejores del torneo lograron su pase a la siguiente ronda, siendo Jaumave (55 unidades), Villa Grill (54 puntos), así como los equipos de Fitman Suplementos (53 unidades) y Chamizal (53 puntos).

Mientras que, del cinco al 12, se estarán enfrentando en los “Play Inn”, en el quinto lugar está Ortiz Doña Rosa con 53 unidades; 00 Hinojosa con 52 puntos, en tanto que Boca de Juan Capitán finalizó con los mismos puntos.

Cuau FC y Colonia Mainero sumaron 49 unidades y ganaron su derecho a jugar esta fase, le siguen Tornos Noroeste con 48 puntos.

Escuela Pitufos terminó con 47 unidades, mientras que La Lajilla es el último invitado con 46 puntos.

ASÍ QUEDAN LOS JUEGOS

Ortiz Doña Rosa vs La Lajilla

00 Hinojosa vs Escuela Pitufos

Boca de Juan Capitán vs Tornos Noroeste

Cuau FC vs Colonia Mainero