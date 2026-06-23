Con un doblete de Cristiano Ronaldo, Portugal goleó a Uzbekistán y se destapó en el Mundial 2026

Con un doblete de Cristiano Ronaldo, Portugal goleó por 5-0 a Uzbekistán en el Estadio Houston, por la segunda fecha del grupo K, y dio un paso importante hacia los 16avos. de final del Mundial 2026.

CR7 llegó a 9 gritos en la historia de la Copa del Mundo y el conjunto de Roberto Martínez, que también anotó por intermedio de Nuno Mendes, Nematov -en contra- y Rafa Leao, se acomodó después del empate 1-1 contra RD Congo que le costó muchas críticas en el debut.

La vuelta al gol de Cristiano Ronaldo en el Mundial

Al minuto y medio, Abdulla Abdullaev debió despejar un peligroso centro bajo por derecha. En la jugada siguiente, Bruno Fernandes le pegó cayéndose y tras un rebote, la pelota se fue al corner. Apenas un aviso del vendaval que se vendría.

A los 3, Nuno Mendes escaló por izquierda y envió un centro apenas pasado para Cristiano Ronaldo, que golpeó el piso de la bronca.

Hasta que a los 6, llegó la revancha. CR7 conectó con un derechazo de primera un muy buen centro por derecha de Joao Cancelo y se fue a festejar con los suplentes. No es para menos: volvió a festejar en una Copa del Mundo y se convirtió en el primer futbolista en anotar en seis Mundiales (1 en 2010, 1 en 2014, 4 en 2018, 1 en 2022 y 2 en 2026). Además, se transformó en el segundo jugador más veterano en convertir (41 años y 138 días), detrás del camerunés Roger Milla (42 años y 39 días).

El equipo de Roberto Martínez no se conformó. A los 10, Joao Cancelo remató desde afuera y la defensa uzbeka rechazó en el camino. Los de Fabio Cannavaro quedaron parados para la contra y tras un robo, Diogo Costa debió salir lejos para anticipar.

A los 17, después de una larga ceremonia y una enorme expectativa, el que se hizo cargo del tiro libre fue el zurdo Nuno Mendes y no Cristiano Ronaldo. ¿El resultado? La pelota al palo del arquero terminó adentro del arco para el 2-0.

En la siguiente, Sherzod Nasrullaev escaló por izquierda en una contra y definió a las manos del arquero. Tras la pausa de hidratación, el VAR le anuló un verdadero golazo desde afuera a Azizjon Ganiev. CR7 ya lo tenía claro y le advertía a Cannavaro que existía una falta previa cuando se acercó al banco de suplentes rival.

En ese tramo del encuentro, el conjunto luso dejó de tener el dominio absoluto del partido. Uzbekistán se animó un poco más. Aunque su ilusión se interrumpió a los 39, con otro “Siuuuuu” que retumbó en Houston.

Cristiano picó por derecha, luego de un muy buen pase entre líneas de Bruno Fernandes, y definió cruzado para estampar el 3-0 de Portugal.

Pudo llegar el triplete de CR7 en el quinto minuto de descuento, pero la pelota que le pinchó al arquero fue salvada sobre la línea por Abdukodir Khusanov.

Portugal se recuperó con una victoria inobjetable

Ya en el complemento, Joao Felix, compañero de Ronaldo en Al Nassr, probó sin éxito desde afuera. En otro claro ejemplo de vigencia, a sus 41 años, Cristiano fue a presionar al arquero y casi anota su triplete. Pocos minutos después, despejó de cabeza en su área y metió un pique tremendo hasta la contraria cuando arrancó el ataque.

Poquito de Uzbekistán, que tuvo un remate al arco por intermedio de Fayzullaev que terminó en las manos de Costa.

En una notable jugada preparada, a los 57, el nacido en Madeira amagó con ejecutar un tiro libre, pasó de largo y se mandó al área. Recibió el pase perfecto y chocó con Abduvohid Nematov. De ese corner, llegó un centro bajo, Joao Felix metió un taco y la pelota entró tras un rebote en el guardameta Nematov.

La conexión entre Nuno Mendes y Ronaldo volvió a darse a los 72, pero el remate no llegó a destino. Al instante, el arquero falló en la salida y el ex Manchester United, Real Madrid, Juventus, entre otros, casi no lo perdona. Después de mucho tiempo, Uzbekistán se acercó al área de Diogo Costa con un tiro muy alto de Eldor Shomurodov.

A los 83, Nematov sí respondió bien ante un remate desde afuera de Bruno Fernandes. Cuatro minutos después, el ingresado Nelson Semedo llegó al fondo por derecha, mandó el centro y tras un rebote, el también reemplazo Rafa Leao la clavó en el ángulo. Pudo llegar el sexto, por intermedio de Trincao, pero su tiro se fue apenas ancho. También lo tuvo CR7, que se estiró en la última jugada y no llegó a empujar a la red. No hubo tiempo para más, la cuenta se cerró en 5-0.

De esta manera, el conjunto de Roberto Martínez logró una victoria que despejó todas las dudas y acalló las críticas en un mediodía de Houston en el que Cristiano Ronaldo demostró su absoluta vigencia.

Mundial 2026: el fixture y la tabla de posiciones del grupo K

Miércoles 17 de junio – Fecha 1

Portugal 1-1 RD Congo | Sede: Houston

Colombia 3-1 Uzbekistán | Sede: Ciudad de México

Martes 23 de junio – Fecha 2

Portugal 5-0 Uzbekistán | Sede: Houston

Colombia vs. RD Congo | Horarios: 23:00 (ARG/URU), 22:00 (CHI), 21:00 (COL/ECU/PER), 20:00 (MEX) | Sede: Guadalajara

Sábado 27 de junio – Fecha 3

Colombia vs. Portugal | Horarios: 20:30 (ARG/URU), 19:30 (CHI), 18:30 (COL/ECU/PER), 17:30 (MEX) | Sede: Miami

RD Congo vs. Uzbekistán | Horarios: 20:30 (ARG/URU), 19:30 (CHI), 18:30 (COL/ECU/PER), 17:30 (MEX) | Sede: Atlanta