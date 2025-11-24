‘CHAROLAIS’ AL TAZÓN AZTECA 2025 DE LA ONEFA

Ciudad Victoria, Tamaulipas.- El jugador Alfredo Rosales conocido como ‘Charoláis’, de Correcaminos UAT en la categoría de Liga Mayor, fue convocado por el head coach de Borregos Monterrey, Carlos Altamirano, para participar en el tradicional Tazón Azteca 2025 de la ONEFA, representando a la Selección Norte.

El destacado jugador universitario formará parte del combinado que enfrentará a la Selección Centro el próximo sábado 13 de diciembre en la Ciudad de México. Este encuentro reúne a los mejores atletas de todo el país pertenecientes a los 14 Grandes y la Conferencia Nacional, consolidándose como uno de los eventos más importantes del fútbol americano estudiantil en México.

La participación de Rosales se debe a sus 44 tackleadas que lo ponen entre los mejores del país, representa un orgullo para Correcaminos UAT y es un reconocimiento a su desempeño dentro del emparrillado.