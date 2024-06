Betsy Guilarte destaca buena adaptación a Correcaminos en la LNBP

La cubana Betsy Guilarte, quien recién firmó con el equipo de Correcaminos Tamaulipas hace una semana, proveniente del básquetbol de Chile, hizo su debut en la serie pasada ante Freseras de Irapuato, duelos en los que logró once puntos y dos rebotes, lo que demostró la rápida adaptación que ha tenido.

“Mi adaptación ha sido buena, he trabajado mucho para acoplarme lo mejor posible a ellas, individualmente me siento bien, he mejorado bastante y me mostré bien en el partido y será lo mismo para los próximos juegos”, detalló.

Betsy destacó la intensidad que tiene el equipo en los entrenamientos y partidos, por lo que es algo que no dejarán de hacer para prepararse para el duelo ante Fuerza Regia, partidos a disputarse el próximo sábado y domingo en tierras regiomontanas.



“Los entrenamientos no han cambiado, siempre han sido intensos todos, vamos a salir jugar nuestro baloncesto y buscar la victoria”, puntualizó.

Guilarte destacó el nivel que tiene la Liga Caliente MX LNBP Femenil, “es mucho mejor el nivel de esta liga a lo que tiene Chile, es muy fuerte, pero lo hacemos lo mejor que podemos para mejorar”, añadió.

Por último invitó a la afición a apoyar al equipo aún más ya que si se acerca el cierre de temporada, “ahora nos toca de visitante, pero regresaremos a casa e invitamos a todos para que disfruten del básquetbol de aquí”, finalizó.