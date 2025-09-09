Arranca Torneo de Voleibol para Funcionarios UAT

Victoria, Tamaulipas.- Con una participación de 12 equipos que representan a las diferentes, Secretarías, Direcciones y Facultades del Centro Universitario Victoria, este martes 9 de septiembre, comienzan las acciones del Torneo de Voleibol para Funcionarios, Maestros y Empleados de la Universidad Autónoma de Tamaulipas.

Para esta edición 2025 de la competencia, participarán los Vaqueros de la Facultad de Ingeniería y Ciencias, la Dirección de Normatividad, Alces de la Facultad de Ciencias de la Educación y Humanidades, Cuernos Largos de la Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia, la Dirección de Nóminas y SUTUAT.

Además verán acción, Panteras del Cendi UAT, Dirección de Infraestructura Tecnológica, Dirección de Escolares, Video Conferencias de la Secretaría de Administración, Amor por la Ciencia de la Dirección de Estudios Sectoriales y Búhos de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales Victoria.

La primera jornada arrancará en punto de las 19:00 horas en la cancha norte entre los equipos de Organización y Normatividad enfrentando a Búhos; a las 20:00 horas las acciones continuarán entre Alces y Amor por la Ciencia, mientras que a las 21:00 horas cerrarán Cuernos Largos ante Video Conferencias.

En la cancha sur arrancarán a las 19:00 horas entre Vaqueros y SUTUAT, continuando a las 20:00 horas con la Dirección de Nóminas enfrentando a Escolares y a las 21:00 horas, Panteras UAT jugará contra D.I.T.