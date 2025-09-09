Correcaminos en crisis de cara al Clásico Tamaulipeco XLII

Ciudad Victoria, Tamaulipas.– La derrota de Correcaminos ante Atlante por 5-1 evidenció el mal momento que atraviesa el equipo en la Liga de Expansión MX. Con apenas cinco puntos de 18 posibles, el conjunto dirigido por Héctor Hugo Eugui registra una victoria, dos empates y tres derrotas en seis jornadas.

El panorama se complica aún más con la llegada del Clásico Tamaulipeco en su edición número 42, uno de los partidos más significativos de la temporada. Aunque han surgido rumores sobre la posible salida del estratega, hasta este lunes no se ha hecho oficial ninguna decisión por parte de la directiva.

En la historia de este encuentro, Correcaminos solo ha perdido una vez como local: fue en el Invierno de 1997, durante la edición XIV, cuando cayó 3-2 frente a la Jaiba Brava, resultado que provocó la destitución de Eduardo “Yayo” de la Torre.

Actualmente, Correcaminos ocupa la posición número 12 en la clasificación general con cinco puntos. En contraste, la Jaiba Brava se ubica en el tercer lugar, invicta tras tres victorias y dos empates, acumulando 11 unidades.

El Clásico Tamaulipeco no solo pondrá a prueba la capacidad futbolística de ambos equipos, sino que también podría definir el rumbo inmediato del cuadro victorense en lo que resta del torneo.