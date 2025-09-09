Impulsa Gobierno de Tamaulipas capacitación a entrenadores deportivos de la zona sur

Ciudad Madero, Tamaulipas.- En la zona conurbada de Tampico, Ciudad Madero y Altamira se realizó el Congreso Multidisciplinario del Deporte 2025 Zona Sur, evento que reunió a más de 150 participantes entre entrenadores, atletas y presidentes de asociaciones deportivas.

Durante la jornada realizada en las instalaciones del Gimnasio Américo Villarreal Guerra, de Ciudad Madero, se desarrollaron ponencias y prácticas relacionadas con temas de planificación, entrenamiento, levantamiento de pesas, prevención de lesiones, así como la importancia de la alimentación y la hidratación, todas orientadas a fortalecer las capacidades físicas e intelectuales de los asistentes.

Este congreso forma parte de las acciones impulsadas por el Gobierno de Tamaulipas a través del Instituto del Deporte de Tamaulipas, que dirige Manuel Virués Lozano, con el objetivo de brindar mayores herramientas a quienes representan al estado en diferentes competencias y disciplinas a nivel nacional.

En este sentido, Virués Lozano destacó que estas actividades continuarán replicándose en distintas regiones de Tamaulipas: “Por órdenes de nuestro gobernador Américo Villarreal Anaya, el compromiso es llevar estas pláticas a todo el estado, para que más atletas y entrenadores tengan acceso a preparación de calidad”, señaló.

El congreso multidisciplinario se consolidó así como un espacio de actualización, aprendizaje y retroalimentación para el desarrollo del deporte en Tamaulipas continuará en diferentes sedes del estado.