Árbitros del grupo “Extraditables” piden inhabilitar a agresor

Cd. Victoria, Tamaulipas.- El colegio de árbitros “Extraditables”, solicitan la inhabilitación del jugador Manuel Andrés Medrano Márquez, el cual agredió a un árbitro perteneciente a su grupo, durante el partido efectuado el día 16 de octubre del actual en la cancha de las instalaciones de la Cima.

Fue a través de un comunicado, donde los nazarenos piden castigar al jugador, el cual la semana pasada en el partido de “Ida” entre los equipos de Marmoleros y Cheleros F.C., le dio de manera intencional con el esférico en el rostro al silbante Milton Montelongo.

“Queremos manifestar que esta persona siempre se ha caracterizado por ser violento y constantemente estar amenazando a los árbitros, por lo cual es no grata y que en poco abona a este deporte, pues tener a alguien en el terreno de juego que solo va a sacar sus frustraciones y las pretende desquitar con otra persona no es conveniente, más si es oportuno que erradiquemos a estos jugadores quienes no hacen diferencia en el espectáculo deportivo pero si lo hacen estando fuera de él, pues al tenerlo sancionados nos permiten desarrollarnos con tranquilidad y sin poner en riesgo a quienes asisten a los campos a ver y

practicar el fútbol”.

Agrega, “finalmente queremos dejar claro que independientemente de las sanciones que impongan las Ligas de Fútbol, este Grupo de Árbitros no va a arbitrar ningún partido donde esta persona se encuentre presente durante el tiempo de dos años contados a partir de la fecha en que sucedieron los hechos”.