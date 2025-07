Al Correcaminos “se le tiene que exigir resultados”: Rector

Ciudad Victoria, Tamaulipas.- El rector de la Universidad Autónoma de Tamaulipas (UAT), MVZ Dámaso Anaya Alvarado, afirmó que habrá una exigencia máxima de resultados para el equipo Correcaminos, al concluir la presentación del plantel rumbo al Torneo Apertura 2025 de la Liga de Expansión MX, que arranca este viernes a las 19:00 horas ante Atlético Morelia.

Anaya Alvarado fue claro al señalar que tanto el presidente del club, Javier Garibaldi de la Teja, como el director técnico, Héctor Hugo Eugui, deberán entregar resultados, luego de la confianza que la UAT ha depositado en ellos. Recordó que, tras no lograr el objetivo en el torneo anterior, el equipo tiene como meta principal clasificar a la liguilla.

“Tenemos que tener confianza. Creo que el profesor Eugui es una persona muy experimentada, lo conocen muy bien. Y bueno, con el capitán, que ahora es el presidente, y que estuvo en los tiempos mozos del Correcaminos, vamos a apoyarlos dentro de nuestras posibilidades económicas para formar un equipo muy competitivo”, señaló el rector.

Reiteró que al club se le debe exigir, ya que han contado con el respaldo y tiempo necesario para trabajar.

“Se tiene que exigir, hay que exigir. De ahí parte todo. Como ellos mismos mencionan, llevan meses preparándose físicamente para llegar al 100 por ciento este viernes. Habrá que darles un tiempo prudente para que lleguen los resultados, pero por ahora, hay que tener confianza en que así será. Esperamos que este viernes se logre la victoria”.

Finalmente, Anaya Alvarado comentó que debido al periodo vacacional es probable que no haya caravana al estadio Marte R. Gómez, aunque no descartó alguna otra actividad. “Veremos qué hacemos. Apenas el lunes regresan los administrativos, pero si no hay caravana, hacemos un gallo o algo”, concluyó.